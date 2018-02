La musica è di scena al Teatro alla Guilla, sul palco il live acoustic dei Matrimia

Sabato 3 febbraio, alle ore 21, al teatro alla Guilla - dietro alla Cattedrale - sarà ospitato il live acoustic dei Matrimia. La band è composta da Daniele Tesauro: fisarmonica, chitarra, groovebox, Dario Compagna: clarinetto, Alessio Costagliola: chitarra elettrica, Roberto Ferreri: basso, voce, Carmelo Graceffa: batteria, darabouka, Davy Deglave: voce.

Il suono dei Matrimia è uno straordinario e trascinante mix zingaro, balcanico, arabo ed ebraico con influenze della chanson française, del jazz manouche, della musica mediterranea, ma anche del reggae, dell’elettronica, della ska e del pop rock.

Il nome Matrimia (in italiano "Mamma mia") è un'espressione comunemente usata in Sicilia per richiamare qualcosa di emozionante e che lascia increduli, proprio come i loro concerti, dai quali emerge tutta la loro anima, allo stesso tempo festosa e musicalmente raffinata.

Dal 2005, anno di nascita del loro line up attuale, hanno condiviso il palco con artisti di fama internazionale quali Boban Marcovic, Naat Veliov & The Original Kocani Orchestar, Giovanni Sollima, Roy Paci & Aretuska, Shantel, Besh O Drom, Parno Gratzt, Bandabardò, 99 Posse, Donatella Rettore e Nada. Hanno fatto tournée in Italia, Francia e Belgio e suonato in festival internazionali come il Sete Sois Sete Luas in Grecia o il Couscous Fest di San Vito Lo Capo.

Di recente hanno partecipato a Contamin-Azioni al Teatro Libero, al Palermo Street Food Fest, a Notte di Zucchero al Teatro Politeama di Palermo. Sono stati chiamati da Joe Bastianich per “On The Road” Sky-Arte Usa/Europe e hanno suonato alla Notte della Taranta a Castrignano dei Greci in Puglia.