David Binney e Simone Graziano in concerto, sax e piano al Tatum Art

Il sassofonista e il pianista. Che nel corso della loro carriera musicale si sono incontrati e non hanno potuto più fare a meno l’uno dell’altro. David Binney e Simone Graziano suonano il 3 marzo al Tatum art di Palermo – con un primo set alle 19,30 e un secondo alle 21,30 – a “Jazz vanguard”, la nuova rassegna del Tatum art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Il concerto sarà quindi l’occasione per vedere all’opera questi due talenti originali e improvvisatori. Stephens è un sassofonista che non ha mai nascosto la sua predilezione per le armonie. Con lui sul palco: Aaron Parks al pianoforte, Ben Street al basso e Jeff Ballars alla batteria. La rassegna continuerà nelle settimane a seguire. Il 3 marzo c’è David Binney e Simone Graziana, il 10 marzo Alice Ricciardi e Pietro Lussu, il 17 marzo Chiara Pancaldi e Roberto Tarenzi, il 24 marzo Johnny o’ neal, il 31 marzo Mauro Schiavone trio, l’1 aprile Erik Friedlander e Uri Caine, il 7 aprile The italian trio, il 28 aprile Dominique Eade, il 5 maggio Pietro Tonolo switch quartet, il 12 maggio Alessandro Presti quintet. Partecipare ai singoli spettacoli costa 10 euro per il set delle 19,30 e 15 euro per quello delle 21,30.