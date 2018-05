Daria Biancardi in concerto, il live tra voce e pianoforte sul palco del Tatum Art

E' palermitana la cantante con tanta di quell‘anima da strappare lacrime di commozione anche al più duro dei cuori. Daria Biancardi insieme al pianista Giorgio Di Maio sarà protagonista di uno spettacolo intimo al Tatum art, l'1 giugno.

"Da bambina cantavo sempre, anche se in realtà il mio più grande desiderio era fare la ballerina. Ad un certo punto, però, mi sono resa conto che il mio fisico non si adattava a questa professione; nel frattempo, durante l’adolescenza, erano molti gli amici che mi dicevano che avrei dovuto prendere lezioni di canto. Fino ai diciannove anni non andai mai a lezione, finché mi decisi a frequentare una scuola di canto jazz, anche se solo per due o tre mesi. In quella scuola c’era anche un laboratorio gospel; i docenti erano membri del Palermo Spiritual Ensemble, una band gospel abbastanza importante, e fu con loro che iniziai a fare gavetta. Con loro aprii addirittura agli Earth, Wind & Fire a Taormina, oltre a partecipare al disco di Francesco Baccini “Nostra Signora degli Autogrill”. Da giovane devo dire che non ero influenzata dal Soul, anche se mi dicevano che avevo una voce adatta. Ciò che avevo capito era che volevo cantare. Appena diplomata, infatti, sono volata negli Stati Uniti, trovando ospitalità tramite dei colleghi di mia mamma, e sono così finita in New Jersey. Dopo qualche tempo ho incontrato Joe Jefferson, al quale sono piaciuta. Con lui iniziai anche un percorso di produzione, ma purtroppo il tutto non finì come avevamo sperato. La seconda fase della mia esperienza negli U.S.A. la passai a New York. Lì facevo piccoli show e open mic, e devo dire che nella Grande Mela ho cantato in tantissimi locali. La grande occasione l’ho avuta però nell’ottobre del 2001: feci un’audizione per l’Apollo Theatre, con la resident band del teatro. Uno dei momenti più emozionanti della mia carriera di cantante e musicista"