Notte di musica a Pollina, al Teatro Pietra Rosa il concerto di Daria Biancardi

Sarà Daria Biancardi, l’artista palermitana emergente a calcare il palco del bellissimo teatro Pietra Rosa di Pollina, il prossimo 13 luglio alle ore 22:00, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giuliano.

La ormai nota cantante dopo aver sfiorato la vittoria a The Voice nel 2014 di recente è reduce del programma All Together Now di canale 5 dove ha impressionato i 100 famosi giudici del “muro” con la sua voce. Un’artista che ha lasciato tutto per inseguire il suo sogno: cantare, che si sta affermando nel panorama della musica e che a breve uscirà con suo primissimo progetto su Aretha Franklin.

Daria Biancardi può annoverare tra le prossime date, subito dopo Pollina, il teatro di Verdura di Palermo il 28 luglio dove canterà con altri artisti famosi come Paride Benassai, Tamuna, Carmen Ferreri e tanti altri. “Il teatro Pietra Rosa nella sua storia, - dichiara il parroco don Giuseppe Amato - ha ospitato tanti artisti famosi e tanti che lo sono diventati successivamente. Noi speriamo di portare fortuna a Daria Biancardi che in pochi anni ha saputo farsi notare mettendo nel canto non solo la sua bellissima voce, ma la sua passione e il suo orgoglio”.