Danilo Rea trio feat Ares Tavolazzi con David King, il concerto al Tatum Art

Un fantastico trio, composto da due tra i più illustri musicisti nel panorama musicale italiano affiancati da un eclettico statunitense. Il pianista Danilo Rea, con Ares Tavolazzi al contrabbasso e David King alla batteria sono i protagonisti del concerto di lunedì 9 aprile alle 19,30 e alle 21,30, del nuovo appuntamento della rassegna “Jazz Vanguard” al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38.

Il Danilo Rea trio è un progetto fatto sia di suggestioni che di tecnica irripetibile. Rea in particolare, in modo assolutamente innovativo, dalla fine degli anni Ottanta ha saputo trovare nella fusione di stili il tratto distintivo della sua personale musica raccogliendo successi sia come solista che con artisti di altri generi in fortunate collaborazioni con Gino Paoli, Mina, Claudio Baglioni. La grandezza di Ares Tavolazzi era già nota fin dai tempi degli Area e come “disegnatore di note” ha contribuito a far grande la musica di Paolo Conte. Il batterista del trio è David King da Minneapolis. L’ingresso costa 15 euro per il turno delle 19.30, 20 euro per lo show delle 21.30. Jazz Vanguard tornerà il 12 aprile con Nillson Matta & Chico Pineiro Brazilian mood, il 26 Aprile Jorge Rossy vibes trio feat. AL Foster e il 15 maggio Aaron Goldberg Trio.