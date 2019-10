Da Milano a Palermo, dal pop al dark: il concerto di Dadi-Etro al Borderline

“…Accordi, (dis)armonie, parole, citazioni, rumori, pulsazioni, cazzeggi serrati, transistor, nevrastenie varie ed eventuali convivono all’interno di un vero e proprio calderone, approntato dal duo milanese in una terra di mezzo tra musica elettronica e performance teatrale.” (ROCKIT.IT)

“Dadi Etro è un progetto pop elettronico allegro e scanzonato animato da due ex belle anime della scena technopunk dell’area milanese. Richi e Mariana nelle loro performance mettono in scena un teatrino retrofantascientifico in cui elettronica e cavaquinho e sega musicale si inseguono su tracce dal sapore electro, synth-punk, dark.” (MILANOX.EU)