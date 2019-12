Notte nel segno della musica dance, il live della Curcuma band al Chiquito

Una domenica di dicembre per rendere omaggio alla musica dance 70' 80' 90' firmata Curcuma Band. Una location unica nel suo stile il Chiquito Mexican Grill and Pizza ospiterà la band palermitana domenica 15 dicembre.

Dalle 20 la cucina del Chiquito metterà a disposizione i migliori piatti Tex-Mex della città e non solo...pizza, burger e carni selezionate. Dalle 22 la band darà vita ad una serata d'altri tempi portandovi in giro per gli anni migliori della musica dance. Si esibiranno alla voce Simona Romano, alla chitarra Federico Mazzone, alla tastiera e cori Gabriele Anelli, al basso Marcello Fai e alla batteria Tony Marchese.