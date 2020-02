Cristiana Verardo, al Circolo Arci Fontarò un omaggio musicale a Rosa Balistreri

Dopo la recente vittoria della XV edizione del prestigioso "Premio Bianca D'Aponte" e la pubblicazione del nuovo singolo "Ti ho portato il mare", la cantautrice salentina Cristiana Verardo sarà a Palermo. Appuntamento domenica 23 febbraio presso il Circolo Arci Fontarò. Un live molto intimo, in solo acustico chitarra e voce, in cui Cristiana si racconta attraverso le sue canzoni e qualche aneddoto legato ala sua vita, oltre ad un sentito omaggio musicale a Rosa Balistreri.

Cristiana Verardo, classe ’90, è una cantautrice salentina. Consegue la laurea in Canto Jazz presso il Conservatorio N. Rota di Monopoli nel luglio 2014 e nel 2017 quella in Musica Jazz. Partecipa a numerosi concorsi e festival tra cui il “Premio Poggio Bustone”, “Musica contro le mafie” e “Botteghe D’autore” classificandosi vincitrice o posizionandosi ai primi posti. Ad ottobre 2019 conquista la vittoria del prestigioso "Premio Bianca d'Aponte". A maggio 2017 esce il suo disco d’esordio “La mia voce”, pubblicato da Workin’ Label per la distribuzione di I.R.D. Attualmente è impegnata nella realizzazione del prossimo album che uscirà nell'autunno del 2020.