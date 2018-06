Il coro di voci bianche in concerto, l'appuntamento sul palco del Teatro Politeama

Concerto del Coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana nell’Aula Rossa del Politeama Garibaldi, domenica 3 giugno alle ore 11 e alle ore 12.

Il coro è diretto da Fabio Ciulla. Pianiste: Azzurra Moscia e Cristina Ciulla; solisti: Floriana Principe, Sara Pata,AndreaFazioli, Mario Lo Cascio. Il Coro proporrà il repertorio che inaugura venerdì 1° giugno il Teatro del Baglio a Villafrati. Il programma.Andrea Basev, Musica Che Nasce; Tradizionale, Il Gallo E’ Morto (O Vivo?); Alberto Soresina, La Povera Formica (Filastrocca Popolare Su Testo Di G.Rodari) Enrica Balasso, Il Fantasma Del Castello; Susanna Camilletti, Girotondo Intorno Al Mondo; Paolo La Rosa, La Gallinella Bianca (La Ninna-Nanna Di Tata Angiola); Tradizionale , All My Trials, (Elab. Da G. Arch), Donna Donna; Lajos Bardos, In Fondo Al Villaggio (Traduz. R. Goitre), Guarda Quel Pazzo; John Williams, da “Mamma, ho perso l’aereo”Somewhere in mymemory;Nino Rota da “Lo scoiattolo in gamba”Un buon piede d’ippopotamo…,Quanti guai fatiche e stenti…Monti e valli; Giuseppe Mazzamuto da “Il bambino Giovanni Falcone, OuvertureKitchen; Marcello Biondolilloda “Il tenace soldatino di stagno”Canzone della molla, Il re Topo. Biglietti 5 euro (comprensivo di visita al Politeama) al Botteghino del Politeama Garibaldi e un’ora e mezza prima dello spettacolo.