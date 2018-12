"A copy for collapse", il progetto synth-pop di Daniele Raguso alla Fabbrica 102

A Copy for Collapse è il progetto synth-pop del musicista pugliese Daniele Raguso che andrà di scena alla Fabbrica 102 il 28 dicembre a partire dalle 23. Con all’attivo più di 150 concerti in tutta Italia e diversi tour all’estero - in Serbia, Regno Unito, Paesi Baltici e Russia - negli anni ha raccolto l’interesse di testate autorevoli come l’inglese Nowness, Rolling Stone Italia, Rockit e molte altre. Le sue tracce sono state remixate da artisti di rilievo come Aucan, Nima Tahmasebi e il producer russo Proxy. Ha condiviso il palco con Gazelle Twin, Cosmo, Aucan, Slow Magic, Blackbird Blackbird, A Toys Orchestra, Julie's Haircut, Darren Price degli Underworld, The KVB, Etienne de Crecy. Nel 2017 è stato inserito tra i dieci artisti dello Jägermusic Lab, l’Academy di Jägermeister che ha portato a Berlino i migliori talenti della nuova elettronica italiana organizzando per loro lezioni curate da producer e discografici di livello internazionale.