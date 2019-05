Il folk-jazz australiano a Palermo, il concerto dei Cope street parade alla Fabbrica 102

Band nata e cresciuta a Sidney, I Cope Street Parade arrivano a Palermo, alla Fabbrica 102, per un live, il 4 maggio, a partire dalle 23. Ormai al loro decimo anno di età, il gruppo è considerato una delle band più affermate dell’Australia. Con la loro combinazione di ritmi folk, pop, gipsy e swing, tenere ballate e folli numeri catturano lo spirito e il calore del pubblico posizionandosi tra il contemporaneo e il classico.

Una formazione eclettica: le influenze includono Louis Armstrong, Louis Prima, padre John Misty e Leadbelly. I suoni caldi dello swing gitano mescolato con elementi del jazz tradizionale di New Orleans si fondono insieme in un’atmosfera da birre fredde e sole per creare uno stile nuovo e tradizionale allo stesso tempo, ma sempre unicamente australiano: come se Django Reinhardt incontrasse Louis Armstrong in un buon vecchio pub di campagna.

Il gruppo si è esibito in importanti festival musicali e luoghi in tutta l'Australia, come il Festival del Jazz di Wangaratta, il Festival di Sydney, il Winter Festival di Bellingen, il Manly Jazz Festival, il Jazzgroove Summer Festival. Nel 2018 hanno suonato per l'Europa per la prima volta esibendosi in 25 concerti in Italia e in Sicilia. La band ha anche collaborato con Lulo Reinhardt, Dan Barnett, Geoff Bull, Bob Henderson e Bob Barnard. Il loro album di debutto, omonimo, è stato pubblicato nel 2010 e da allora hanno pubblicato sei album in studio con recensioni entusiastiche e un pubblico accattivante in tutto il paese. Ingresso libero.