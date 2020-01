Il combat folk sbarca a Palermo: il trio Cisco, Moneti e Lanzi in concerto a Villa Filippina

In Italia, nei primi anni 90’, si diffuse una corrente musicale che traeva ispirazione dal folk rock, genere musicale di ben più ampia diffusione e di qualche decennio precedente. Il Combat Folk è conosciuto soprattutto, oltre che per i suoni di strumenti tipici del folk, per le forti tematiche sociali e politiche contenute nei testi e per le esplicite prese di posizione in merito da parte di chi lo esegue.

Capita che tre grandi rappresentanti del genere musicale italiano si uniscano per un breve, probabilmente non ripetibile, ma intenso tour italiano, che ha già toccato diversi luoghi tra teatri e club con notevole risposta da parte del pubblico, che si concluderà a Palermo sabato 11 Gennaio presso il Planetario di Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola 18) : il “Combat Folk tour” di Stefano “Cisco” Bellotti, cantautore, Luca Lanzi, cantante e chitarrista della band Casa del Vento, e Francesco “Fry” Moneti, attuale violinista e chitarrista dei Modena City Ramblers, celebra i diciotto anni trascorsi dalla pubblicazione del disco “Novecento” della Casa del Vento. (I biglietti, limitati, sono prenotabili e acquistabili direttamente al botteghino del Planetario al prezzo di 13 euro, per il solo concerto, e a di 20 euro per concerto e aperitivo).

"La Sicilia - dichiara Francesco Moneti - e in particolar modo Palermo, ci hanno donato, nel corso della nostra lunga carriera, tantissime emozioni. I sapori, i colori dell’isola e la straordinaria accoglienza dei siciliani ci hanno, a più riprese, riempito il cuore ed è sempre una gioia “scendere” da voi. Questo “Combat Folk Tour” - continua - ci ha portato un po’ ovunque. Ha debuttato nell’altra isola (la Sardegna ndr) e curiosamente vedrà come ultima tappa la Sicilia. Abbiamo suonato in teatri, in club, in cinema, nei musei… sarà emozionante suonare in un Planetario".

Uscito nel marzo del 2001, Novecento è il secondo album pubblicato dalla band aretina Casa del Vento che insieme a Folkabbestia, Bandabardò e i già citati Modena City Ramblers, è una tra le principali band rappresentanti del Combat Folk italiano. L’album è stato prodotto proprio da Cisco, allora front man dei Modena City Ramblers (celebri i brani I Cento Passi, e gli arrangiamenti di brani popolari come Fischia il Vento e Bella ciao) e da Arcangelo Cavazzuti produttore e musicista italiano che ha collaborato con grandi artisti italiani tra cui Vasco Rossi.