Live al Pyc di Villa Trabia, ritornano i concerti chitarra e voce di Claudio Terzo

Giovedì 25 giugno Claudio Terzo torna ad esibirsi da solista (chitarra e voce) per la prima volta dal vivo dopo l’emergenza Covid-19 e lo farà al Pyc di Villa Trabia a Palermo (via Marchese Ugo, 4 - dalle ore 20:00 - ingresso riservato ai soci Arci, costo tesseramento € 5,00): “pian piano, con le giuste attenzioni, si torna a fare ciò che amo di più, si torna a suonare, lo farò con la chitarra e la mia voce nel modo più intimo e allo stesso tempo più spensierato possibile, un modo per sorridere alla speranza di un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile insieme, però, al ricordo e al rispetto di cosa questo periodo ha lasciato in ognuno di noi”, racconta il cantante, leader dei Tre Terzi.

Claudio Terzo è nato a Palermo il 9 settembre del 1980. Nel 1994 è stato finalista sul palco del Teatro Cristal di Palermo per un contest per musicisti emergenti. Nel 1996 vince il primo "certame musicale" della scuola “Umberto Primo” di Palermo. Successivamente partecipa e si classifica primo alle audizioni della scuola Open Jazz Orchestra di Mimmo Cafiero vincendo una borsa di studio. Frequenta la scuola per i successivi tre anni esibendosi con l'orchestra in giro per l'Italia. Entra a far parte della band siciliana Tinturia con la quale ha un'intensa attività live dall'estate del 2002 fino al 2006. Nel 2008 fonda i Tre Terzi, band tutta Palermitana.

Con i Tre Terzi ha condiviso il palco con Niccolò Fabi, Giuseppe Milici, Alberto Fortis, Paolo Belli e Lello Analfino. Nel dicembre del 2017 i Tre Terzi suonano sul palco del Teatro Ariston di Sanremo come finalisti del Fiat music tour condotto e gestito da Red Ronnie. Dal 2011 è il direttore artistico dei più noti club palermitani (Caffè del teatro massimo, Jackass, Officina Di Dio, Moj Blanco, Sikulo, Jail, Il Siciliano).

Nel 2015 fonda l'etichetta discografica Patridà Records che porta l'artista Beatrice Visconti a Sanremo giovani. Successivamente, insieme ai chitarristi Manfredi Tumminello, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada fonda il progetto Quattro. Quattro chitarre e quattro voci sul palco a formare un unico strumento armonico e melodico. Nel 2016 inizia un'intensa collaborazione con il producer Riccardo Piparo che lo coinvolge nelle registrazioni di Chitarre acustiche per i suoi progetti. Con Patridà Records produce il secondo disco della band Tre Terzi “Andata e ritorno” che ottiene grandi consensi da parte della critica nazionale. Nel 2018 fonda i Due-T duo cantautorale con cui suona frequentemente nei club.