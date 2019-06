Claudio Giambruno quartet in concerto, la musica jazz sul palco del Tatum Art

Un sabato totalmente jazz, per godere del sound nel locale più in stile americano della città. Il Claudio Giambruno quartet suona il 5 giugno alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. La band eseguirà alcuni standard jazz e brani originali.