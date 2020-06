Il jazz che guarda al continente nero, Claudio Giambruno in concerto al Miles Davis

Una serata di jazz che guarda al “continente nero”. Il Claudio Giambruno trio suona il 25 giugno alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sulla scia del classico trio pianoless, una formula particolarmente divertente è quella proposta dal sassofonista siciliano Claudio Giambruno, che insieme ad Alberto Fidone al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria, ripercorrerà i classici della musica afroamericana strizzando l’occhio anche a qualche composizione originale scritta appositamente per questa dimensione musicale. Ingresso con consumazione. Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30 allo 091.5085991.