Claudia Sala presenta "E' ora", il primo Ep: il concerto sul palco dei Candelai

Il folk, il pop, la bellezza, la propria vita in musica, Palermo. Tutto questo è presente in “È ora” il primo Ep della cantante palermitana Claudia Sala, che sarà presentato martedì 10 aprile alle 21 da I Candelai in via Candelai 65.

Un lavoro pop con sonorità folkeggianti, che percorre tappe importanti e diverse della sua vita. Un viaggio alla ricerca della bellezza, autenticità, condivisione, verità e libertà di scoprire ed essere se stessi. "Un viaggio di gioie e dolori - lo descrive la stessa Claudia Sala - dubbi e speranze, esperienze e sogni, prese di coscienza e nuovi orizzonti che, canzone dopo canzone, conducono ad una nuova crescita e all’inizio di un nuovo percorso". I brani sono scritti in inglese e italiano dalla cantautrice - che in passato ha lavorato con Elisa, Amii Stewart, Sonohra, Modena City Ramblers, Casa del Vento, Katia Ricciarelli, Giovanni Sollima e ha avuto numerose esperienze negli Stati Uniti - in collaborazione con Carmelo Piraino e Luca Lanzi. “E’ ora” è prodotto da Massimo Scalici. In questi giorni Claudia Sala è in tour i Germania con il cantautore Pippo Pollina. Sul palco con Claudia Sala saranno ben dieci musicisti che hanno accompagnato la formazione del disco.