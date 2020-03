Da "A vucchella" a "Io te vurria vasà", i classici napoletani in un concerto lirico

Domenica 5 aprile 2020 alle ore 18 presso il Circolo unificato di Palermo di piazza Sant'Oliva 25, si esibirà in concerto il soprano lirico Cinzia Bonaccorso, messinese di origine e trapiantata a Palermo da anni. Con la sua voce potente e vibrante eseguirà con estrema versatilità un repertorio di famosi brani classici napoletani tra cui 'A vucchella, Tu che mai preso il cuor, Musica proibita, Na sera i maggio, Io te vurria vasà, Dicitincillu vuje, Santa Lucia luntana. Non t'amo più.

La serata si concluderà con l'esecuzione dell' l'aria lirica tratta dalla Traviata di G. Verdi" Addio del passato", accompagnata dalla professoressa e pianista Beatrice Cerami l'evento si concludera con una degustazione da parte della ristorazione del Circolo Unificato di Palermo.

Prezzo: 12 euro per utenti con carta multiservizi e personale in servizio nell’esercito; 15 euro per utente con carta esercito (gli utenti sprovvisti di Carta esercito pagano un supplemento di 0,50 euro. Prenotazione necessaria. Per info e prenotazioni contattare i numeri 320.4449274 e 339.4569942 o la reception Circolo unificato Palermo al numero 091.2193106.