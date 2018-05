Cifarelli & Deidda duo live, il concerto con chitarra e basso elettrico al Teatro Agricantus

Giovedì 3 maggio al teatro Agricantus si esibiranno due tra i più grandi virtuosi dei loro rispettivi strumenti, Gigi Cifarelli alla chitarra, musicista che ha collaborato tra gli altri con: Mina, Renato Zero, Tullio De Piscopo, Dirotta Su Cuba e tanti altri cantanti di punta nel panorama della musica leggera italiana, diventando il beniamino e un modello da seguire per tanti giovani chitarristi italiani, tant’è che i lettori delle riviste specializzate lo eleggono per 5 anni consecutivi “miglior chitarrista jazz e fusion” e Dario Deidda inarrivabile bassista elettrico che, oltre ad aver fatto parte della band di Pino Daniele ha collaborato con Renzo Arbore, T. De Piscopo, Carmen Consoli, Marina Rei, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Elisa, Max Gazzè, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Alex Britti, Luca Carboni. Due grandi nomi ai quali si unirà Giuseppe Milici per farvi vivere una serata all’insegna della grande musica.