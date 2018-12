Christmas is coming, il concerto di Natale all'insegna della solidarietà a Casa Professa

Canzoni di Natale, in nome della solidarietà, per aiutare il Centro Astalli. La chiesa del Gesù di Casa Professa, in piazza Casa Professa, ospita lunedì 10 dicembre alle 21 “Christmas is coming – Una preghiera è un gesto d’amore”, il concerto delle feste natalizie che vedrà protagonista il Coro dell’istituto Gonzaga, affiancato dal pianista e docente di musica Antonio Zarcone e i cantanti Ezio e Giuliana Di Liberto.

Sul palco, anche un gruppo di studenti immigrati provenienti dal centro di accoglienza Astalli, che stanno perfezionando il proprio talento musicale, pronti a portare sul palco la “propria voce” sull’integrazione e sulla solidarietà. E proprio per le iniziative del Centro Astalli sarà devoluto il ricavato del concerto, che vede la sezione ritmica formata da Giuseppe Sinforini alla batteria e Pietro Zarcone al basso. Ospite il soprano Valentina Di Franco. Ingresso a pagamento libero, con una cifra minima di 10 euro.