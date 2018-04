Chico Pinheiro e Nilson Matta Brazilian Mood in concerto, lo show sul palco del Tatum Art

Due talenti della musica brasiliana, con una commistione di elementi jazz e samba, per chitarra acustica e voce. Chico Pinheiro (chitarra acustica e voce) e Nilson Matta (contrabbasso) portano il loro show jazz “Brazilian mood” il 12 aprile alle 19,30 e alle 21,30, del nuovo appuntamento della rassegna “Jazz Vanguard” al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza).

Pinheiro e Matta si incontrano a New York, dove risiedono da diversi anni, rappresentando la punta di diamante della scena musicale brasiliana negli Stati Uniti. Il grande contrabbassista Nilson Matta è veterano del Trio da Paz e portavoce del samba jazz nel mondo. Matta, oltre ad essersi aggiudicato ben quattro Grammy Awards - due con il violoncellista Yo Yo Ma, uno con Joe Henderson e un altro con Nancy Wilson - vanta una solida carriera da solista ed è eccellente compositore e didatta. Chico Pinheiro è uno dei maggiori talenti della musica brasiliana degli ultimi dieci anni. “Rising Star” della chitarra secondo il DownBeat Annual Critics Poll, Pinheiro è anche cantante e compositore in grado di apportare nuova linfa ad un patrimonio musicale immenso, come testimoniano le collaborazioni a fianco di artisti del calibro di Placido Domingo, Brad Mehldau, Esperanza Spalding, Dianne Reeves, Bob Mintzer, Roberto Fonseca, Mark Turner, Chris Potter, Eddie Gomez, Duduka Da Fonseca, e Giovani Hidalgo tra gli altri. L’ingresso costa 10 euro per il turno delle 19,30, 15 euro per lo show delle 21,30.