Chiara Minaldi e il suo quartetto in un live, il jazz made in Sicily in concerto al Tatum Art

Una voce jazz made in Sicilia. Questa è Chiara Minaldi, che con Valerio Rizzo al piano, Stefano India al basso e Fabrizio Francoforte alla batteria si esibirà il 23 aprile alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. l jazz intimo farà da padrone della scaletta con brani inediti e standard pop-jazz, per un concerto fatto di dolci atmosfere e virtuosismi, con anticipazioni del nuovo album in uscita.