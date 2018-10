La voce, la musica, il jazz: Chiara Minaldi quartet in un concerto live al Tatum Art

La voce, la musica, il jazz. C’è tutto questo dietro la forza del Chiara Minaldi quartet. La cantante siciliana, tra le voci più apprezzate del panorama nazionale, sarà il 12 ottobre alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Chiara Minaldi alla voce, Valerio Rizzo al pianoforte, Stefano India al basso elettrico e Fabrizio Francoforte alla batteria daranno vita a un concerto fatto di dolci atmosfere e di virtuosismi, con anticipazioni del nuovo album della vocalist in uscita il prossimo inverno.