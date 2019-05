"Intimamente un'anima", Chiara Minaldi quartet in concerto al Country

Chiara Minaldi, agrigentina doc ma palermitana d’adozione, ha al suo attivo tanti concerti in ambito pop e jazz, diverse collaborazioni discografiche nazionali ed internazionali e numerosi riconoscimenti. Il secondo album, dal suono acustico e vintage, uscirà il prossimo ottobre e nel frattempo presenta il suo progetto Chiara Minaldi Quartet in "Intimamente Un'anima", con Giovanni Conte al pianoforte, Stefano India al basso elettrico e Fabrizio Francoforte alla batteria. Il jazz intimo è il protagonista. Songs tratte da Intimate e alcune anticipazioni di brani inediti tratti dal nuovo album della vocalist, daranno vita ad un concerto fatto di dolci atmosfere e virtuosismi.



Il concerto si terrà presso il Country Time Club. Ore 20,30: cena al Buffet, Ore 21,30: concerto posto unico non numerato. Posto Unico non numerato. 15 euro Solo Concerto. 23 euro Cena al Buffet+Concerto: eventi a numero chiuso.