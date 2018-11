Chiara Civello e il suo "The Voice", il concerto sul palco del Real Teatro Santa Cecilia

Il sipario dello storico Real Teatro Santa Cecilia si aprirà, nell’ambito della rassegna “Brass in Jazz” sabato 1 dicembre con il concerto dell’artista di fama internazionale Chiara Civello che si esibirà in “The Voice”.

La nuova stagione concertista della Fondazione The Brass Group, giunta alla sua 44° edizione, si presenta dunque ricca di sonorità grazie ad un calendario variegato, ideato da Luca Luzzu, direttore artistico della Fondazione, che prevede le performances di grandi artisti internazionali in ambito jazz e soul. Da quest’anno, inoltre, per soddisfare le numerose richieste di abbonamenti, è previsto un doppio turno: uno alle ore 19.00 ed un secondo alle ore 21.30.

Chiara Civello sarà accompagnata da Seby Burgio al piano, Giuseppe Costa al contrabbasso e Giuseppe Tringali alla batteria. Il mitico crooner statunitense Tony Bennett dice della Civello sia “la miglior cantante jazz della sua generazione”, Burt Bacharach sostiene che “ha tutte le carte in regola per diventare una superstar”, il grande sassofonista Phil Woods l'ha definita “più di una cantante, una vera musicista, improvvisatrice, pianista e compositrice”, tant’è che suona abitualmente chitarra e pianoforte mentre Gilberto Gil, leggenda della musica brasiliana, questa estate l'ha voluta come ospite speciale nel suo tour europeo.

Di sicuro Chiara Civello, romana di origini siciliane, è una magica combinazione di charme, personalità, profondità e versatilità, tutte doti che le hanno meritato successo non solo in Italia ma anche in Brasile (da lei abitualmente frequentato) e Stati Uniti, ove è stata la prima artista italiana a esordire con un disco per la storica etichetta Verve. Le canzoni del suo ultimo album, "Eclipse" (registrato tra Parigi, New York, Rio de Janeiro e Bari), sono di elegante fattura pop, con influssi brasiliani, e sono sospese tra atmosfere da grande cinema italiano e quelle da nouvelle vogue francese.