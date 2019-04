Chemical Sounds, sonorità ambient e new: il concerto alla Fabbrica 102

I Chemical Sounds, che si esibiranno alla Fabbrica 102 sabato 20 aprile a partire dalle 23, sono un duo elettroacustico creato nel 2018 dalla performer e cantante Oria e dal flautista e compositore Benedetto Basile. La loro musica spazia tra sonorità ambient, techno, syntwave, new wave, sperimentazione elettro-acustica e psichedelia.

Il sound prodotto è una miscela chimica di suono acustico ed elettrico, analogico e digitale, tramite l'uso di effetti elettronici per la voce e i flauti traversi, “strumentini” e giocattoli sonori, l'impiego di loop station, del Kaossilator Processor Pro+ e un sintetizzatore analogico semimodulare.

Da qui il nome “Chemical Sound” inteso non solo come la chimica del suono prodotta dai due artisti ma anche in riferimento all'antica “Ars Chemica”, l'Alchimia, quale elemento di trasformazione dell'ambiente mentale e percettivo attraverso l'unione degli opposti (maschile e femminile, acustico ed elettrico, analogico e digitale...) resa possibile attraverso la vibrazione del suono. L'improvvisazione gioca un ruolo rilevante nei live rendendo ogni concerto un evento unico e sempre nuovo. I testi dei brani sono in inglese, latino, italiano e siciliano.