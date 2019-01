Chansons du monde, il bel canto di Giuseppe Oliveri all'Hotel delle Palme

Sarà un pomeriggio dedicato al bel canto quello in programma per il prossimo 27 gennaio: una domenica all'insegna dei fasti di un hotel storico della città - Il Grand Hotel et Des Palmes - che a breve saluterà i palermitani per subire una profonda opera di restauro, che a partire dalle 17.00 ospiterà "Chansons du Monde", un concerto Lirico Classico con le voci del soprano Clara Polito,del baritono Vincenzo Licata, del basso Giuseppe Oliveri - che dell'evento è anche il direttore artistico oltre ad esibirsi nel ruolo di solista con l'interpretazione di alcune tra le più belle pagine liriche e sacre: Verdi, Bellini e Mozart. Il tutto con l'accompagnamento al pianoforte di Adele Mazzi.

"L'evento nasce dalla grande passione, innanzitutto, che per me poi è anche diventata una professione " - ha dichiarato Giuseppe Oliveri- "ma anche con la speranza di avvicinare il mondo dei giovani alle arti e al bel canto in questo caso. La speranza, in un'epoca fin troppo tecnologica, è quella di recuperare o di non perdere del tutto il senso del bello: e la musica è una delle forme più alte di bellezza e di armonia, oltre ad essere linguaggio universale".Giuseppe Oliveri, con al suo attivo 9 ruoli da solista, 28 da artista del coro e 10 da direttore artistico e artista del coro, è un giovane carinese con un curriculum di una decina di anni molto intensi:. Laureatosi al Conservatorio Scontrino di Trapani, ha lavorato con Franco Zeffirelli nell' Aida al Teatro Massimo di Palermo, con Josè Carreras ad Harbin, in occasione del Concerto di Capodanno. Tra i suoi ultimi lavori la rappresentazione della Cavalleria Rusticana, a Carini nel rinomato Chiostro dei Carmelitani nel doppio ruolo di direttore artistico e di performer, il concerto su musiche da film di Ennio Morricone al Teatro Politeama di Palermo. E' stato diretto anche da Daniel Oren nell' Attila di Giuseppe Verdi al Teatro Massimo di Palermo. Di notevole rilevanza anche il Gran Concerto Lirico Classico a Villa Malfitano, ma anche i vari impegni all'estero incluse due tournèe ed innumerevoli partecipazioni nazionali ed internazionali. Il repertorio del pomeriggio in musica comprenderà brani lirici molto noti di compositori quali appunto Verdi, Bellini e Mozart, ma anche i grandi classici della musica partenopea.

