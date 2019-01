La storia dell'Angola fa capolino a Palermo, il concerto di Chalo Correia alla Fabbrica 102

Chalo Correia è un talentuoso cantautore nato a Luanda, la capitale dell'Angola, nel 1968. L’artista sarà ospite alla fabbrica 102 il 26 gennaio a partire dalle 22.45. Chalo ha vissuto la sua infanzia nel periodo più intenso e fiammante della musica dell'Angola, negli anni '70, durante il quale ha incontrato musicisti di gruppi rivoluzionari come Os Merengues e Os Kiezos che avrebbero influenzato la sua musica. Successivamente si è trasferito in Portogallo all'inizio degli anni '90, dove ha combattuto con fervore appassionato per diffondere le radici della musica angolana in Europa e in Brasile.

Chalo affronta la sfida di creare nuove canzoni originali con strumenti acustici, verso la creazione di un suono distintivo che mira a innovare la musica angolana ma nel rispetto delle origini. Il suo album di debutto, pubblicato nel giugno 2015 da Celeste / Mariposa Discos Label, si chiama Kudihohola, un termine Kimbundo che significa "riavvio".

Ed è così che Chalo si riavvia rivisitando gli antichi ritmi dell'Angola. Nel 2016 Kudihohola è stato nominato per il miglior album di musica popolare agli Angolan Music Awards. Chalo ha registrato sette composizioni originali durante una sessione di registrazione con la sua band nell'ottobre 2016. Questi brani sono diventati il suo secondo album, Akua Musseque, che è stato rilasciato a luglio 2017.

I suoni organici ed esplosivi degli stili tradizionali semba, rebita, rumba e kazucuta sono presentati dal suo peculiare modo di scrivere canzoni con una visione contemporanea. I suoi testi sono influenzati dai ricordi della sua vita in Angola e dall'esperienza di vita nell'ambiente multiculturale di Lisbona. Chalo è la grande promessa di una nuova generazione di musicisti angolani. Ingresso libero.