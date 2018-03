La prima volta in Sicilia non si scorda mai, Céline Rudolph in concerto al teatro Jolly

Céline Rudolph Quartet, in collaborazione con Nomos Jazz e Catania Jazz, è il programma per giovedì 15 marzo alle ore 21 al Teatro Jolly.

“Una voce stupenda”, come’è stata definita dal quotidiano tedesco Hamburger Abendblatt, “a tutti gli effetti un colpo di genio”, come ha apostrofato le sue esibizioni il giornale Die Welt, i concerti della cantante tedesca Céline Rudolph sono inviti tanto affascinanti quanto coinvolgenti a scoprire lo sfaccettato mondo del jazz. Oltre alla tradizione jazzistica, la Rudolph considera il Brasile la sua seconda patria musicale.

Il suo amore per le avventure musicali, per i viaggi e la diversità delle lingue e delle culture l’hanno portata per un lungo periodo a São Paolo: un viaggio pieno di incontri ed ispirazioni che hanno lasciato decisive tracce nel suo repertorio, che comprende anche ritmi e stili africani e latinoamericani, ma anche elementi provenienti dalla musica antica e dal modernismo novecentesco.

Attraverso numerosi incontri e collaborazioni con artisti di fama internazionale come il chitarrista beninese residente a New York Lionel Loueke o i jazzisti Gary Peacock e David Liebman, Céline Rudolph ha approfondito e affinato il suo stile musicale, che è allo stesso tempo rilassato e tecnicamente elaborato. Canta in inglese, portoghese, francese e tedesco, facendo dei vari linguaggi e dei suoni da essi ispirati, un variegato materiale creativo. Dopo gli acclamati tour in Europa, Africa, Sudamerica ed Asia, si esibirà adesso per la prima volta in Sicilia.