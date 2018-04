Il Carnevale degli animali e lo scoiattolo in gamba, il concerto al teatro Politeama

Ultimo appuntamento di La Scuola a Teatro al Politeama Garibaldi. Debutto domenica 15 aprile alle ore 18 per Il Carnevale Degli Animali di Camille Saint-Saënse Lo Scoiattolo in gamba di Nino Rota. Sul podio, a dirigere l’Orchestra Giovanile Siciliana, Ottavio Marino, regia di Silvia Alù. In scena circa 150 artisti. Ci saranno infatti anche il corpo di ballo del Liceo Coreutico Regina Margherita, il Coro Voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, diretto daFabio Ciulla: Le coreografie sono di Giorgia Alestra, Dominique Cavallaro, Alessandro Giambirtone, Laura Miraglia, allestimento scenico, costumi e disegni del Liceo Artistico Catalano.

Il Carnevale Degli Animali. Grande fantasia zoologica per due pianoforti e piccola orchestra. Camille Saint Saens la composenel 1886 durante un periodo di riposo a Vienna. Venne eseguita privatamente nel 1886, in occasione della festività del martedì grassoacasa del violoncellista Charles Lebouc. Per volere del compositore, infatti, l'opera doveva essere eseguita pubblicamente solo dopo la sua morte. La sua prima fu il 26 febbraio 1922, trentasei anni dopo la sua composizione e un anno dopo la morte dell'autore.Il carnevale degli animali divenne la musica più caratteristica di Saint-Saens per i suoi toni umoristici e canzonatori. I 14 brani, tutti molto brevi, si riferiscono ciascuno ad un animale. Non mancano riferimenti dichiaratamente satirici e umoristici.

La comicità del brano è data anche dalle citazioni esplicite di brani o motivi conosciuti. E’ una grande fantasia zoologica che piacque subito per la brillantezza della scrittura, piena di verve e di humour eper la singolarità del soggetto con quegli animali che erano anche un’ironica carrellata di personaggi dell’ambiente musicale parigino. I critici musicali, ad esempio, sono trasformati in asini o fossili. Un finale brillante conclude allegramente questa divertente galleria di personaggi.

Lo scoiattolo in gamba. E’ una favola lirica in un atto e quattro quadri di Eduardo De Filippo da un tema scolastico di Luisa De Filippo (1959) con musica di Nino Rota. È una vera e propria opera lirica in miniatura. Rota non rinuncia ad alcuno degli strumenti tradizionali del teatro operistico (caratterizzazioni vocali, arie, duetti, concertati, corali), puntando tutto sulla rapidità e sull’estrema caratterizzazione delle situazioni musicali per tenere desta l’attenzione dei giovani ascoltatori.

Lo Scoiattolo in gamba ci accompagna così con passo lieve dentro un mondo musicale complesso e carico di tradizione considerato, a torto, di difficile ricezione per la gioventù di oggi. Provare per credere, direbbe lo Scoiattolo, prima di sparire di nuovo in quel bosco, dove ogni favola per grandi e piccini trova albergo e alimento. Lo Scoiattolo è impersonato da Floriana Principe, il Re Pappone da Simone Alberti, Il Ciambellano da Giacomo Iraci.