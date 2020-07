Carmen Spatafora trio, il concerto live al Miles Davis Jazz club

Una serata di jazz dove padrona di casa sarà una donna. Il Carmen Spatafora trio suona il 16 luglio alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Carmen Spatafora inizia la sua formazione musicale negli anni ottanta frequentando i seminari del pianista e compositore Giorgio Gaslini, Enrico Intra e studiando tecnica vocale con il soprano Giovanna Collica. Nei primi anni novanta, fra le prime esperienze arristico professionali più significative, troviamo le tournée in Giappone e Svezia. Pur essendo molto apprezzata per le sue qualità interpretative nelle esecuzioni del repertorio jazzistico tradizionale, Carmen Spatafora rimane versatile anche in brani cantautorali italiani e dando spazio anche a contaminazioni etno jazz.

Siciliana di origine ha vissuto a lungo a Cesena e nel corso della sua carriera vanta collaborazioni artistiche con svariati musicisti e artisti del panorama internazionale musicale come Marco Tamburini, Roberto Rossi, Luca Di Luzio, Maurizio Diara Fabio Concato, Gaetano Riccobono, Alessandro Scala, Fabrizio Bosso, Seby Burgio, Anne Ducros, Giuseppe Bassi, Francesco Branciamore. Sul palco con la Spatafora: Giovanni Conte al pianoforte e Giovanni Villafranca al basso. Ingresso con consumazione.