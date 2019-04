Standard jazz per Carmen Avellone, il concerto sul palco del Ridotto dello Spasimo

Protagonista del concerto dedicato alla rassegna Brass at Spasimo della Fondazione The Brass Group, in programma venerdì 26 aprile alle ore 21.35 al Blue Brass, sarà la calda voce di una straordinaria interprete siciliana, Carmen Avellone.

Una serata dedicata alla grande tradizione canora del mainstream nel cartellone della Fondazione, che oramai da quasi cinquanta anni promuove, puntando sui musicisti del territorio siciliano, la produzione di musica Jazz. Alternare alle produzioni orchestrali quelle di jazz chamber music è la più significativa innovazione realizzata dal Brass, negli anni 2000.

Per realizzare le sue produzioni originali, diverse da quelle orchestrali, il Brass si avvale di musicisti diversi e di organici minori rispetto a quelli della sua Orchestra Jazz Siciliana, come la produzione “Carmen Avellone Quintet”. Un sorta di viaggio musicale che prevede una carrellata di standards dagli anni ‘20, attraverso i ‘30, ‘40 e ‘50. L’artista, reduce dal successo delle Ladies che hanno realizzato ben 7 sold out, in tutta la Sicilia, sarà accompagnata dai Maestri Diego Spitaleri al piano, Giuseppe Costa al contrabbasso, Fabrizio Giambanco alla batteria e Vito Giordano alla tromba, direzione e arrangiamenti, trombettista siciliano tra i più apprezzati.

Quella della Avellone, è una voce che sa librarsi tra jazz, country e musica classica. Da soprano lirico, ha anche avuto modo di esprimere il suo duttile talento in produzioni di rilievo come Beatles Symphony e Liverpool Oratorio mentre sono davvero numerose le performance jazzistiche, anche come voce solista in diversi concerti dell’Orchestra Jazz Siciliana Sarà dunque un percorso musicale con un sound raffinato e ricercato quello proposto per il concerto nello storico jazz club da grandi professionisti che si esibiranno con standards jazz e soul. Durante l’esbizione sono previste anche delle sorprese sonore. Il costo del biglietto è di euro Biglietto Intero 10€ + diritti di prevendita, ridotto Under30 7,5€ + diritti di prevendita.