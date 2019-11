Un tour da solista, Carmelo Pipitone e la sua chitarra in concerto alla Fabbrica 102

E’ partito a metà settembre con due date inanteprima a Sassari e Olbia l’atteso ‘Sospeso tour’ di Carmelo Pipitone,il primo da solista per il chitarrista siciliano che venerdì, a partire dalle 22.45 salirà sul palco della Fabbrica 102.

Dopo le esperienze in tour con Nicolas Roncea e LEF, nuova avventura per l’artista isolano che porterà in giro in una nuova veste - quella di solista, appunto - il suo primo album “Cornucopia”.“Questa volta suono da solo – commenta Pipitone - Volevo capire se potesse essere fattibile. È praticamente la stessacosa che succede ad un bambino quando per la prima volta gli vengono tolti i braccioli. Nuoterò convoi in questo Sospeso tour”. Ingresso libero fino a esaurimento.