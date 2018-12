Santo Stefano a tutto jazz, alla Fabbrica 102 il concerto live di Carla Restivo

Come ogni anno, Fabbrica 102 attende che Carla Restivo, stella promettente del firmamento jazz internazionale, lasci la fredda Boston e torni dalla sua famiglia a Palermo per le vacanze di Natale. L’appuntamento è per il giorno di Santo Stefano, a partire dalle 21.45.

Ogni anno un live più ricercato e virtuoso ma diretto, comunicativo e di grande stile. Una giovane star a Fabbrica102. Jazz, funk e hip hop sul palco, con un progetto tutto nuovo che vede come protagonisti, insieme a Carla Restivo al sassofono e pedalboard, Walter Nicosia alla voce Riccardo Oliva al basso elettrico e Alessandra Arno alla chitarra.