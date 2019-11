Concerto di Capodanno al Teatro Massimo, dalla musica colta a quella popolare di strada

Il primo gennaio alle ore 18.30 nella Sala Grande del Teatro Massimo per il tradizionale Concerto di Capodanno promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale, prenderà la bacchetta Michele De Luca, per la prima volta nel suo nuovo ruolo di direttore musicale del Teatro Massimo, dirigendo l’Orchestra e il coro guidato da Ciro Visco.

Con lui come guest star Joseph Calleja, tenore maltese di fama internazionale che per la prima volta canta al Teatro Massimo, e con musicisti del repertorio popolare come Doudou Diouf e Ashti Abdo: il programma spazierà dal repertorio colto a quello popolare di strada: da Richard Wagner, creando così un ideale legame con l’inaugurazione di stagione con Parsifal del 26 gennaio, ad arie, cori e pagine sinfoniche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Georges Bizet, passando anche a pagine di musica popolare, in particolare africana e siriana, coinvolgendo oltre a Joseph Calleja anche musicisti delle comunità residenti a Palermo e lo stesso Omer Meir Wellber, che oltre a dirigere suonerà anche la fisarmonica. Biglietti da 60 a 25 euro, in vendita presso la biglietteria del Teatro Massimo e online a partire da venerdì 29 novembre.