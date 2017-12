Strauss per cominciare bene il 2018: il concerto di Capodanno al Teatro Politeama

Si rinnova il tradizionale appuntamento di Capodanno con l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Il gran concerto si terrà il 1° gennaio 2018 alle 18.30, sul podio, l'elvetico Alexander Mayer.

Questo il programma: Franz von Suppé Die schöne Galathee, ouverture; Josef Strauss Aquarellen, walzer op. 258; Johann Strauss Bitte schön, polka op. 372; Johann Strauss Annen-Polka; Johann Strauss Wein, Weib und Gesang, walzer; Josef Strauss Delirien, walzer op. 212; Eduard Strauss Bahn Frei, polka schnell op. 45; Johann Strauss Marcia persiana op.289; Amilcare Ponchielli La danza delle ore; Johann Strauss Waldmeister, ouverture; Josef Lanner Die Schönbrunner, walzer op.200; Josef Strauss Jockey-Polka op.278 ; Johann Strauss Wiener Bonbons, walzer op. 307 ; Johann Strauss Unter Donner und Blitz , polka op. 324; Johann Strauss Banditen-galopp; Eduard Strauss Ohne Bremse polka schell op.238.

Alexander Mayer. La stampa svizzera lo definisce come "direttore d'orchestra moderno" e il cui spirito innovativo elogia tanto quanto le sue interpretazioni. Dal 2010 è direttore artistico e direttore d'orchestra dell'Ensemble Symphonique Neuchâtel. Durante questo periodo, ha affermato con successo nello scenario musicale svizzero l'orchestra creata nel 2008 da una fusione, come dimostrano anche gli inviti a rinomate serie di concerti e a regolari trasmissioni radiofoniche. Dal 2013 al 2017, in qualità di direttore musicale, ha condotto agrandi successi acclamati anche la Sinfonietta di Losanna.

Nei suoi programmi, Mayer punta sui contrasti e rompe i confini tra i diversi generi, ad esempio quando combina un concerto con uno spettacolo di luci, Mendelssohn con l'elettronica o Beethoven con il klezmer (genere musicale tradizionale degli ebrei aschenaziti dell'Europa orientale). I suoi partner includono rinomati artisti come Gautier Capuçon, Tzimon Barto, Kolsimcha o Supermafia. Quando Mayer si esibisce come ospite, presenta anche programmi ricchi di riferimenti da Bach a Sciarrino, come recentemente nell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, nell'Orchestra Filarmonica di Torino o nell'Orchestra Sinfonica Siciliana.

Ha inoltre un rapporto particolarmente stretto con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese e la Zuglói Filharmónia Budapest. Alexander ha completato i suoi studi di musica sacra e di direzione orchestrale presso la Hochschule für Musik Saar, dove ha avuto tra l'altro insegnanti del calibro di Leo Krämer e Max Pommer. I corsi da maestro lo hanno condotto da Neeme Järvi, Gennady Rozhdestvensky, Frieder Bernius e Stefan Parkman, assistente a John Nelson e Donald Runnicles.

Nel 2003, ha vinto il Concorso Internazionale per Direttori d'Orchestra a Tokyo. Oltre a lavorare con orchestre e cori professionali, Mayer è il primo direttore ospite della Landes-Jugend-Symphonie-Orchester Saar, è inoltre molto attivo nell'educazione musicale, insegna e si esibisce regolarmente come organista e musicista da camera.