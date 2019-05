San Francesco Saverio all'Albergheria, il canto della Santuzza è un oratorio moderno

Il Canto della Santuzza, oratorio moderno. Il testo è di Salvino Leone, la musica di Lucina Lanzara. Appuntamento mercoledì 15 maggio alle ore 17 alla Chiesa di San Francesco Saverio all'Albergheria. Ingresso libero.

Il canto della Santuzza è un oratorio moderno scritto da Lucina Lanzara e Salvino Leone. Racconta, in un dialogo interculturale tra narratore e cori greci, la storia di Santa Rosalia, con una trasposizione in contemporanea, tra sonorità folk, etniche e medievali, in Italiano, siciliano, inglese e francese. L’ensanble sperimentale vede insieme i bambini dell’Albergheria alle voci e percussioni, due cori polifonici di Bagheria, le Voci Vicine, i ragazzini africani Ben kadí alle percussioni, Lucina Lanzara, voce principale, che dirige e suona la chitarra. Maurizio Maria D’Amico, il narratore.

“Un allineamento di astri! Tengo un laboratorio di musica con i bambini del Parco del Sole, che ha sede a San Giovanni Decollato all’Albergheria. Contemporaneamente lí tengo le prove con i tamburi Ben Kadí, formato da ragazzini MSA che hanno affrontato il “viaggio“ e che via via stanno diventando maggiorenne. Mi è sembrato un allineamento di astri. Bernardo mi ha proposto di realizzare lo spettacolo presso la Chiesa di San Saverio di padre Scordato, a cui fa capo il Parco del Sole! Hanno aderito nuovamente i cori di Bagheria e le Voci Vicine. È un’avventura coraggiosa che mi riempie di felicità! Sul testo di Salvino Leone, ci saranno parti in francese ed inglese, affinché la storia della Santuzza sia conosciuta anche stranieri e turisti", dice Lucina Lanzara.

Lucina Lanzara, cantautrice, sperimentatrice vocale, facilitatore musicale, counselor ad indirizzo gestaltico, ha pubblicato diversi dischi. Ha elaborato il format delle Voci Vicine. Ha fondato i Ben Kadí col sostegno della Migrantes. Scrive per il cinema ed il teatro. La sua musica è diffusa da radio internazionali. Il cast è composto da: Lucina Lanzara, direzione, voce e chitarra; i Tamburi Palermo Ben Kadí; I Bambini del Parco del Sole; Le Voci Vicine; Il Coro Sancte Joseph di Mauro Visconti; Il coro Sant’Ignazio di Bagheria. Produzione Nota Preziosa.