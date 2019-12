Canti di Noël e visite guidate sulla storia del Real Teatro Bellini e Gaetano Donizetti

Sabato 4 gennaio, circondati dalle memorie del teatro più antico di Palermo, si assisterà alla performance di voci liriche “Canti di Noël”, un concerto di musiche natalizie con l’Ensemble vocale “I Solisti di Operalaboratorio”, con un programma dei più conosciuti e amati canti natalizi da tutto il mondo: dal tradizionale “Adeste Fideles” include canti europei quale “Il est né” (Francia), “Tu scendi dalle stelle” (Italia), “Ya viene la vieja” (Spagna), “What Child is this?” (Regno Unito) e “Stille Nacht” (Germania) per chiudere con un Jingle Bells amato dai bambini e un White Christmas per tutti. Sempre il 4 gennaio sarà possibile partecipare alle visite guidate sulla storia del Real Teatro Bellini e sulla figura di Gaetano Donizetti che nell’ottocento fu direttore artistico dello storico teatro, nel racconto delle trasformazioni del sito architettonico e dei suoi 350 anni.