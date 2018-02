Tra soul, jazz e R&B: il concerto sulle note della musica italiana al Caffè del Teatro Massimo

Un viaggio internazionale tra soul, jazz, R&B, con elementi swingati di musica italiana e chicche che la band mantiene sempre come sorprese sino all’ultimo.

A raccontare all’unisono una musica, nella quale si fondono come in un vortice voce, tastiere e percussioni, alle 21.30 di domenica 25 febbraio, sarà il trio composto da Guna Cammalleri (percussioni), Maddalena Martorana (voce) e Fulvio Scarminaci (tastiere). Un ensemble che promette vere emozioni e che, sotto l'alto patrocinio della word music, creerà le condizioni per un confronto tra pubblico locale e pubblico straniero. Il concerto sarà anticipato dall’aperitivo servito al tavolo a partire dalle 19.30, euro 15.