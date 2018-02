I più grandi successi del soul al Vintage club, sul palco il concerto della Cadenza band

Venerdì 9 febbraio alle 22 il Vintage Club ospita i Cadenza Soul Band, un progetto nato per reinterpretare i più grandi successi della storia del soul, dagli albori della musica "nera" ai giorni nostri.

In repertorio anche una rivisitazione in chiave soul dei più grandi nomi della musica funk, dell'r&b e della disco-music. Il gruppo nasce dalla mente di Eugenia Galletti, vocalist e frontwoman della band, dall'esperienza di impronta prettamente soul del batterista Fabio Tobbia, misti all'anima più che versatile del chitarrista Francesco Cannonito oltre che dal gusto funk della bassista Maria Anello. Per chi vuole un posto a sedere dovrà acquistare una drink card al costo di 5 euro.