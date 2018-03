Rock, no-wave e post-punk: il concerto dei Bye Bye Japan al Vintage Club

Giovedì 15 marzo, alle 22, per la rassegna di musica “Tom - Tribute to Original Music”, dedicato agli artisti che producono musica propria, al Vintage Club, il concerto dei Bye Bye Japan, band palermitana dallo stile alternative rock, no-wave, post-punk, attiva dal 14 gennaio del 2015, ad oggi tra le più apprezzate sul territorio siciliano.

Nata per iniziativa del bassista Massimiliano Amoroso, la band si completa con il chitarrista Fabrizio Mascali, il batterista Andrea Tascone e la cantante Kimberly Mangano. All’esordio assoluto, arrivano tra le prime 15 band ad “Arezzo Wave Lazio 2015” (su 250 gruppi partecipanti). Pochi giorni dopo vincono a Palermo il contest “Satisfactor 2015” (su 50 formazioni da tutta la Sicilia). L’anno dopo si ripetono risultando tra le prime 15 band di “Arezzo Wave Sicilia” (su circa 200 formazioni partecipanti).

I Bye Bye Japan hanno pubblicato: un cd demo (in cui sono inseriti i due brani “R-Shine” e “St. Lawrence serenade”), un singolo intitolato “Time to do something”, un 45 giri dal titolo “Bye Bye Japan” in cui compaiono i brani “Time to do something” (vinyl version) ed il b-side “Dildo Rules 2.0”. Tutti i brani pubblicati sono disponibili anche in versione digitale, distribuiti a livello internazionale sui principali digital stores (iTunes, Deezer, Nokia Music Store e altri).

Del singolo “Time to do something” è stato pubblicato anche un video (prodotto da Urbik Production), disponibile su Youtube. A pochi giorni dalla pubblicazione, il video è stato selezionato dall’emittente americana Blank TV, televisione digitale del circuito Youtube, specializzata in punk music. Il singolo “Time to do something” è stato anche selezionato dalle radio del circuito Meet’n’Radio e Meet’n’Video dopo essere stato oggetto di selezione da parte dell’agenzia On Mag ed è entrato nella European Indie Chart (245° posto) e nelle classifiche dei singoli e dei video di Muzikult Magazine (rispettivamente all’66° e al 44° posto). Diverse riviste di settore (anche nazionali) e quotidiani hanno notato il lavoro della band e ne hanno fatto recensioni sulle loro testate.

Nell’aprile del 2017 hanno ricevuto il Premio Speciale “D-Cave” nell’ambito del contest catanese “Indie Concept”, manifestazione che ha ospitato nelle varie edizioni formazioni conosciutissime nell’ambito dell’alternative rock. Nel settembre 2017 è uscito il secondo 45 giri in vinile dal titolo "14". I brani sono stati prodotti da Paolo Mauri, producer che ha legato il proprio nome principalmente all’etichetta VOX POP e all’attività della band di culto Afterhours, oltre a mille altre band tra cui Sottotono, La Crus, Prozac+. Nel settembre del 2017 il brano "Time to do something" passa su RAI 3 nell'ambito della trasmissione "Fuori Roma" curata da Concita De Gregorio.

Hanno già suonato dal vivo: The Mob (Palermo), 30 Formiche (Roma), Cantina Mediterraneo (Frosinone), I Candelai (Palermo), Zsa Zsa Mon Amour (Palermo), Il Chioschetto della Vittoria (Formia), Il Teatro di Verdura (Palermo), Satyricon 2.0 (Alatri, Frosinone), Le Officine di Dio (Palermo), La Duna (Gela), il Lizard Club (Palermo), La Cantina Bukowski (Isola del Liri, Frosinone), La Locanda Atlantide (Roma), il Rocket Bar (Palermo), il Vinyl (Lametia Terme), l’Humus (Avola), La Cartiera (Catania).