Il disco "Hula" sotto una nuova stella, il concerto di Buzzy Lao alla Fabbrica 102

Dopo più di 100 concerti nell'arco di un anno e mezzo assieme alla sua band e un tour in solo che lo ha visto viaggiare in tutta Italia e in alcune capitali europee, il cantautore torinese Buzzy Lao annuncia le uniche date estive, tra cui Palermo, alla Fabbrica 102 mercoledì 6 giugno a partire dalle 22, nel periodo di pausa tra il primo disco Hula e la scrittura del nuovo disco.

Il concerto sarà un bis della tappa palermitana di Hula in Solo: un viaggio musicale con un inedito set acustico in cui chitarra acustica, Weissenborn e voce saranno gli unici protagonisti. Buzzy Lao presenterà cosi il disco con cui ha esordito, "Hula", in una veste più intima, ripercorrendo le canzoni nella forma in cui sono nate e legandole a divagazioni strumentali e reinterpretazioni di brani classici; un viaggio tra le note che hanno segnato il suo percorso artistico, dalla permanenza a Londra, al ritorno a Torino, alla registrazione del disco a Palermo nello studio Indigo.