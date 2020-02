Bruno Pitruzzella presenta Spawning, il concerto live per l'ultimo album al Camus

Domenica 9 febbraio 2020 al Camus - in via Patania 16 a Palermo - Bruno Pitruzzella presenta dal vivo in concerto il suo ultimo album Spawning (Almendra Music). Il nuovo disco del chitarrista palermitano nasce dall'esigenza di un percorso in proprio, ma anche da riflessioni e meditazioni su tutto ciò che circonda la musica, a partire dalla sua attività di istruttore subacqueo. In apertura il violino solo di Francesco Incandela.

Palermitano classe 1987, diplomato nel 2011 al Conservatorio Bellini della sua città, allievo di Antonello Ghidoni e soprattutto Marco Cappelli, Bruno Pitruzzella ha approfondito la pratica del jazz e dell'improvvisazione con Francesco Guaiana e ha suonato con tanti musicisti come Mimmo Cafiero, Umberto Fiorentino, Fabio Zeppetella, Antonio Forcione, Lelio Giannetto, l’Orchestra Instabile Disaccordo di Palermo. Attento sia alla composizione che all’improvvisazione, Bruno "scrive" la propria musica, che è quasi sempre strumentale, un mix di post rock, jazz, punk e improvvisazione. E' membro storico di Forsqueak, Utveggi e Aps, tre straordinarie band della scuderia Almendra Music.

Spawning (11 brani per chitarra classica, acustica, elettrica e 12 corde) è un album chitarristicamente assai variegato che, come dichiara Bruno, "riflette esattamente la tendenza a cambiare chitarra 3 o 4 volte nell’arco di mezz’ora e a suonare quasi sempre soltanto quello che suggerisce il momento”. e' da poco uscito anche il nuovo video di Deep Drops, uno dei brani più rappresentativi di Spawning, con immagini subacquee girate dallo stesso chitarrista nell'Area Marina Protetta dell'isola di Ustica. Deep Drops apre il disco ed è un'improvvisazione con chitarra elettrica e delay, che però ha avuto una post produzione "creativa".