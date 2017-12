Bruna Angelico e Manfredi Messina sulle note del jazz, il concerto al Ridotto dello Spasimo

Una serata all'insegna del jazz e della buona musica quella di fine anno in programma mercoledì 27 dicembre, a partire dalle ore 21.30 sul palco del Blue Brass, il Ridotto dello Spasimo.

I battenti dello storico jazz club verranno riaperti con una gran festa di musica da un duo d'eccezione, Bruna Angelico, reduce dal noto programma nazionale Amici e Manfredi Messina. I giovani artisti accompagneranno il pubblico presente in un viaggio virtuale che inizia dal blues e dai classici jazz standard per giungere fino ai giorni nostri con brani tratti dal panorama della musica italiana e dai più grandi film musicali. Un repertorio variopinto quello proposto, a tratti malinconico, romantico, allegro, frizzante, arricchito anche dall’esibizione di una prima assoluta.

Un’occasione particolare, quella in programma al Blue Brass per la stagione concertistica della Fondazione The Brass Group, che chiude una serie di appuntamenti, già realizzati negli ultimi mesi al Ridotto dello Spasimo, dedicati ai giovani talenti della propria scuola. Per dar loro il giusto spazio affinché possano avvicinarsi sempre più al mondo della musica. E’ questo lo scopo principe del Brass, creare dei momenti musicali di produzione quale start-up rivolto ai giovani studenti accompagnati, in questo percorso artistico, per l’occasione da Giuseppe Costa al contrabasso, Giuseppe Preiti al piano e Giuseppe Madonia alla batteria.

“Avvicinare dunque i ragazzi al mondo della musica”, afferma il direttore della scuola, Vito Giordano, “ed ancor di più allo studio di uno strumento, è una mission importante per la formazione di una persona e di un’intera generazione. Nella speranza di poter vedere i nostri stessi ragazzi, in futuro, calcare altri palchi. Questo significa per noi aver avviato un percorso creativo virtuoso, alle soglie peraltro di un anno che vede Palermo Capitale della Cultura dei Giovani”.