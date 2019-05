"The wall" dei Pink Floyd fa 40 anni, la band Brit Floyd in concerto al Teatro di Verdura

I Brit Floyd hanno scelto la Sicilia per il debutto europeo del nuovo spettacolo del gruppo, nel 40° anniversario dell'album icona dei Pink Floyd "The Wall".

Uscito nel 1979 il concept album semi-autobiografico del grande Roger Waters, "The Wall" rimane uno degli album più venduti di tutti i tempi ed una pietra miliare nella storia della musica rock mondiale. Oltre ai brani salienti di "The Wall", la nuova produzione dei Brit Floyd includerà tutti i grandi successi tratti dai grandi album dei Pink Floyd come "The Dark Side of the Moon", "Wish you were here, Animals, The Divisin Bell" e tanto altro ancora per quasi tre ore di spettacolo.

Lo scorso anno a Taormina il gruppo riscosse un enorme successo quando, per la prima volta in Sicilia, presentò lo spettacolo "Eclipse", davanti a 4 mila spettatori provenienti da tutto il Sud Italia. Il gruppo dei Brit Floyd è ormai diventato un fenomeno mondiale con un tour di 110 concerti solo fra gli USA e Canada ed oltre 1 milione di biglietti venduti per i loro spettacoli.

Non si tratta di una "cover band", ma del più grande tributo dal vivo al mondo dei Pink Floyd, con uno straordinario spettacolo di luci, un grande schermo circolare ed il tradizionale arco, proiezioni in HD, laser, gonfiabili: una scenografia davvero imponente e i filmati originali del tour dei Pink Floyd.

Il tour, dopo i trionfali successi in Usa e Canada approda in Europa con i concerti in Sicilia del 20 settembre a Catania (Teatro Metropolitan) e 21 settembre a Palermo (Teatro di Verdura), in quelle che al momento sono le uniche due date italiane, per poi proseguire in Norvegia, Germania e Gran Bretagna.

I biglietti per i due concerti di Catania e Palermo saranno in vendita da lunedi 27 maggio in tutti i punti autorizzati dei Circuiti Box Office e Ticketone. I prezzi comprensivi di diritti di prevendita variano a Catania da 30,00 a 60,00 euro e a Palermo da 35,00 a 65,00 euro. Gli spettacoli siciliani sono organizzati da Carmelo Costa per la Musica da Bere Srl, in collaborazione con la CMP Entertainment .

Gallery