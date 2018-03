Brasil fala Italiano, un concerto dall'eco brasiliano al Tatum Art

Sabato 7 aprile alle ore 21.30 tornano sul palco del Tatum art i musicisti palermitani di "Brasil fala Italiano" un progetto musicale che ripercorre grandi contaminazioni storiche che hanno fatto epoca.

E' la musica brasiliana, l'arte dell'incontro e del ritmo che attraverso le sue contaminazioni storiche, prime fra tutte il jazz, giunge al Canto di tutto il mondo, e alla sensibile poesia dei testi in italiano. E' una gran voglia quella di cantare come Toquinho e Ornella Vanoni, sembra una pazzia ma è la più lucida volontà di chi si riconosce in un modo di essere, sente di appartenere ad un'epoca in cui la saudade ha segnato il più profondo dell'io.

Per citarne solo alcuni, come un tempo fece Toquinho con "Acquarello" e la nostra Ornella Vanoni con "Tristezza" oppure ancora per ricordare quando Ornella Vanoni, Toquinho e Vìnicius De Moraes si esibirono insieme in "Un Altro Addio". La formazione degli artisti è tutta palermitana ed è rappresentata da veri cultori della musica brasiliana: Pamela Barone voce, Antonio Zarcone piano, Vincenzo Palermo chitarra, Gianni La Rosa basso e Sebastiano Alioto batteria.