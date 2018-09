Brasil fala italiano, il concerto live dall'eco latina sul palcoscenico dell'Atelier

Domenica 7 ottobre alle ore 20,30 l'Atelier di via Michele Miraglia nr 14/16 (prima traversa a destra della via Mariano Stabile) organizza un evento: apericena incluso drink alcolico 12 euro, jngresso ore 22 con drink 10 euro.

Brasil fala Italiano da un’idea di Sebastiano Alioto batterista palermitano dall’anima latina nasce il desiderio di ripercorrere la storia della musica brasiliana nell’incontro con i più grandi artisti del nostro paese che hanno eseguito magistralmente la poesia dei testi in italiano tradotta in maniera eccellente da Autori come Sergio Bardotti, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi. L’artista palermitano che aveva vissuto l’esperienza di accompagnare Toquinho in tournée non ha avuto dubbi a condividere il progetto con l’assoluto cultore di questo tipo di musica, il chitarrista Vincenzo Palermo che si è distinto per essere stato pioniere dell’arte brasiliana a Palermo, sperimentando con un buon successo la voce delicatissima della giovane Pamela Barone, coinvolgendo anche il percussionista e bassista Gianni La Rosa altro cultore della musica brasiliana e al piano il virtuoso Antonio Zarcone.