Vkusnaya live with Germaine Van Der Sanden & Friends, il concerto al Bocum

Il Bocum, sito nel cuore del centro storico di Palermo, ospita giovedì 22 febbraio alle 21.30 l’evento Vkusnaya Live with Germaine Van Der Sanden & Friends.

Durante la serata sarà possibile ascoltare il concerto live di Bram van Langen, un Singer-Songwriter nato e cresciuto ad Amsterdam. Le sue canzoni sono viaggi attraverso incontri, libri e paesi e a volte rivelano un suggerimento di critica sociale, ma soprattutto una malinconia sognante. Da quando ha pubblicato due delle sue canzoni su Spotify e iTunes nel maggio del 2016, è stato in tour in Svezia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Germania, Islanda, Portogallo. Adesso torna in Sicilia per la seconda volta accompagnato da altre due cantautrici e musiciste anche loro olandesi, Germaine van der Sanden e Anne Grootveld.