Da New York alla Fabbrica 102, Brad Lauretti in concerto con Manuel Bellone

Fabbrica 102 continua ad arricchire la sua stagione di eventi con artisti internazionali d'eccezione. Sul palco del locale di via Monteleone a Palermo salirà Brad Lauretti, songwriter dei This Frontier Needs Heros. Appuntamento il 20 ottobre.

A tre anni dall'ultimo album, firmato dallo stimatissimo autore, i This Frontier Needs Heroes hanno completato il loro quarto disco in studio, Real Job. Il titolo dell'album ci spiega come Lauretti abbia speso il suo tempo negli ultimi anni: lavorando tantissimo e diventando un musicista a tempo pieno. Ha affrontato un'impervia trafila di viaggi che lo ha portato a suonare in qualsiasi bar, pub, locale in cui si faceva musica dal vivo o nei festival tra la Florida e il Sud degli Usa, spaziando anche negli stati della costa occidentale. Similmente a Hookie, precedente lavoro dei This Frontier Needs Heroes, l'ultimo album del gruppo si caratterizza per la presenza di elementi di supporto provenienti da altre band, che portano un'implacabile ondata di energia senza interruzione tra una traccia e l'altra, grazie al supporto di chitarre, violini, batterie, bassi, pedal steel e tastiere. La principale differenza tra i due album è un lieve cambiamento di genere: con Real Job si passa a un eclettico indie rock miscelato con un più ortodosso sentimento folk-americano, così da far diventare il suono molto nitido.

Il duro lavoro svolto negli ultimi tre anni ha contribuito a far maturare il gruppo musicale, che si è affermato come espressione di talento originale, anche nelle performance dal vivo.

Lauretti sarà accompagnato alla Fabbrica 102 da Manuel Bellone, songwriter folk-rock italo-americano. Con il suo primo EP uscito nel 2013, Lost every night alone - con influenze artistiche provenienti da Ryan Adams, Neil Young e Gram Parsons, ma anche dalla tradizione musicale americana degli anni Settanta, dai Rolling Stones e dai Led Zeppelin - Bellone inizia il suo percorso che lo ha portato successivamente all'album d'esordio, Light from the grave, pubblicato nel 2015. Quindi ha iniziato un lungo viaggio che lo ha visto suonare in più di cento concerti nei club e nei teatri di tutta Europa. Ciò ha contribuito a farlo diventare uno dei musicisti italiani che lavora di più all'estero. Nel 2016 è il turno di You need a plan B to stay alive, un EP live che celebra un anno e mezzo di tour e che anticipa il ritorno di Bellone nello studio di registrazione per il suo successivo album, Split Pot.