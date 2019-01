Dieci anni di musica in un concerto, il compleanno dei Bottega Retrò al Tatum Art

Dieci anni di arte, dieci anni di musica, dieci anni di una coppia inossidabile che a Palermo ha accompagnato le nostre serate, tra allegria e cantautorato. I Bottega Retrò Cocò Gulotta e Al Di Rosa festeggiano i loro primi dieci anni il 10 gennaio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Sarà una grande festa che attraverserà musicalmente tutta la carriera del marchio Botteca Retrò.