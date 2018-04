Cocòrner, il varietà live: il Bottega Retrò in un concerto spettacolo sul palco del FaDiesis

Un quarto nuovo appuntamento col “varietà tematico” di maggiore successo a Palermo, con l’attore da 8 milioni di spettatori in prima serata. Il 19 aprile, come tutti i giovedì, c’è il Cocòrner di Cocò Gulotta, attore reduce dal successo su Raiuno di “La mossa del cavallo”, ovvero il primo varietà tematico della storia della movida palermitana, da FaDiesis.

Alle 21.30 sarà tempo di Cocòrner, con una nuova puntata, incentrata questa volta intorno ai Bottega Retrò, ovvero la band dello stesso Cocò Gulotta. Non solo un concerto, ma una mega jam session dove parteciperanno un gran numero di musicisti palermitani. Insieme daranno vita a uno show che è una giocosa mescolanza di generi musicali: dallo swing al pop-vintage, dalla bossa alla milonga, dalle ballate popolari siciliane alle canzonette ironiche in stile “Italia anni Settanta”, fino alle più improbabili contaminazioni trash-rock-dance e via suonando. C'è poesia, nei testi della Bottega, ma anche forte denuncia sociale. C'è divertimento, ma anche tanta malinconia. C'è “sberleffo”, ma anche puro dramma. C'è sempre e comunque, un sottofondo di irriverente ironia e di sana follia che, al momento giusto, addolcisce la pillola e alleggerisce il colpo.